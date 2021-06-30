اسعار النفط تواصل تحقيق مكاسبها

وارتفع خام برنت 53 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 75.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش.

وزاد الخام الأمريكي 53 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 73.51 دولار للبرميل بعدما صعد 0.1 بالمئة في الجلسة السابقة.



وينتشر دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا في العديد من البلدان ، مما أدى إلى عمليات إغلاق جديدة أو قيود على الحركة من أستراليا إلى البرتغال ، إلا أن الآمال في انتعاش أوسع في الطلب على الوقود لا تزال قائمة.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 8.2 ملايين برميل، في حين ارتفعت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير 428 ألف برميل.



لكن الآمال في انتعاش واسع تلقت دفعة من محمد باركيندو ، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، الذي قال يوم الثلاثاء إن الطلب من المتوقع أن يرتفع ستة ملايين برميل يوميًا في عام 2021 ، مع 5 ملايين برميل يوميا من ذلك في النصف الثاني من العام.

وسيتخذ الاجتماع قرارًا بشأن سياسة إنتاج المجموعة مع تحركها لإطلاق بعض البراميل التي كانت تحجبها عن السوق لدعم الأسعار بعد تبخر الطلب في عام 2020.