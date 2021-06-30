الكاظمي في بروكسل لتفعيل اتفاقات اقتصادية وسياسية وأمنية

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ايلاف من لندن : وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى العاصمة البلجيكية بروكسل ليل الثلاثاء على الاربعاء في زيارة رسمية لمقر الاتحاد الاوربي هناك قال انه سيبحث خلالها مع دوله مجموعة من القضايا التي تخص المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية.

وسيجري الكاظمي سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوروبي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الاوروبي كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف" من دون الاشارة الى المدة التي تستغرقها الزيارة.

وفي تصريحات له قبيل مغادرته بغداد فقد اشار الكاظمي الى ان الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الاوربي وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات.

واضاف ان العراق يواجه نقصاً موسمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الاجراءات لمعالجته "علماً اننا افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام ونتطلع الى افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة".

واضاف أن إنتاج الطاقة الكهربائية وصل حاليا الى اعلى مستوى له طوال العقود الماضية "إلا أن التحديات مازالت كبيرة ومازلنا بحاجة الى المزيد من العمل الجاد للارتقاء الى مستوى استحقاق شعبنا وحقوقه المشروعة ومنها توفير الطاقة".

واوضح أن أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط في هذا المجال، والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية من دون أن تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد.

ارث من سوء التخطيط

واشتكى الكاظمي من ان حكومته التي تشكلت في الثامن من ايار عام 2020 قد ورثت إرثاً من سوء التخطيط في مجال الطاقة لكنها عملت جادة خلال العام الماضي على التوسع في الاستثمارات في الطاقة الكهربائية بالاضافة الى تفعيل استثمار الغاز العراقي وهو العامل الحاسم في تشغيل محطاتنا الكهربائية ومعظمها يعمل على الغازمايعكس سوء التخطيط السابق وعدم وجود خطط ستراتيجية في هذا المجال الذي سيكون محور مباحثاته في بروكسل .

وكان الكاظمي قد قام بأول جولة أوربية له في تشرين الأول أكتوبر عام 2020 شملت كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

تعطل المنظومة الكهربائية لمحافظات جنوبية

يشار الى انه في الوقت التي تجاوزت فيه درجات الحرارة في العراق اليوم نصف الغليان واعلنت محافظات عن تعطيل الدوام الرسمي واخرى عن تقليصه فقد اكدت وزارة الكهرباء انطفاء المنظومة الكهربائية في محافظات جنوبية وسط تقارير عن تقديم وزير الكهرباء استقالته.

وكان مجلس الامن الوزاري العراقي قد اكد خلال جلسته برئاسة الكاظمي امس انه يعد لاستراتيجية متكاملة بالتعاون بين القيادات الأمنية لحماية محطات وابراج نقل الطاقة الكهربائية من المخربين.

وبين المجلس أن القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية، حيث تحتوي الشبكة الوطنية على 46 ألف برج، وإن كلفة إصلاح كل برج متضرر تصل الى 30 مليون دينار، كما أن هناك مستحقات متأخرة للمستثمرين بالمليارات، وللدول التي تُستورد منها الطاقة والغاز.

واوضح المجلس أن هذه المستحقات لم يجر تضمينها في الموازنة، حيث تعرّضت بعض التخصيصات الى الحذف خلال المناقشة البرلمانية، في الوقت الذي عانت فيه الشبكة الكهربائية من أكثر من 35 هجوماً تخريبياً فقط في عام 2021، اضافة الى العديد من التعرضات والهجمات الاخرى وآخرها الاعتداء على محطة صلاح الدين الحرارية بالصواريخ يوم أمس.

وقد وجّه الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بعقد اجتماع طارئ خلال 24 ساعة، والخروج بإستراتيجية متكاملة، بالتعاون بين القيادات الأمنية للعمليات المشتركة ووزارة الكهرباء، من أجل تأمين انسيابية تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية، كما دعا الاجتماع المواطنين الى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية ثروة العراق وبناه التحتية من عبث المخربين.

يشار الى انه بعد انفاق العراق حوالي 80 مليار دولار منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي العراقيون شتاء بارداً وصيفاً لاهباً وسط اتهامات متبادلة بين الأحزاب السياسية بالفساد الذي يغلف عقود وزارة الكهرباء.