انطفاء للمنظومة الكهربائية بجنوب العراق والوزير يعرض استقالته

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""الخليج 365"" من لندن: في الوقت التي تجاوزت فيه درجات الحرارة في العراق نصف الغليان واعلنت محافظات عن تعطيل الدوام الرسمي واخرى عن تقليصه فقد اكدت وزارة الكهرباء انطفاء المنظومة الكهربائية في محافظات جنوبية وسط تقارير عن تقديم وزير الكهرباء استقالته.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم عن إطفاء تام للمنظومة الكهربائية في أربع محافظات جنوبية هي المثنى وميسان وذي قار والبصرة وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصرح صحافي نشرت وسائل اعلام عراقية وتابعته "ايلاف" ان انقطاع الكهرباء يعود الى عدة عوامل اهما إستمرار انحسار اطلاقات وقود الغاز المجهز لمحطات الطاقة، يتبعها زيادة في الاحمال والطلب على التيار الكهربائي ويرافقها إرتفاع في درجات حرارة الجو فضلاً عن عدم التزام المحافظات بالحصص المقررة لها.

وأضاف ان بعض العوارض الفنية التي تصيب المنظومة الوطنية تؤثر على تجهيز الطاقة للمواطنين موضحا ان العارض الذي طرأ مؤخراً على محطة الامين في بغداد رغم انه تمت معالجته الا ان تداعياته وتأثيره ما يزال الى اليوم حيث اربك المحطات الانتاجية لا سيما البخارية حيث ظهرت فيها مشاكل وما تزال اعمال الصيانة قائمة بتلك المحطات.

31 استهدافا لخطوط الكهرباء والوزير يعرض استقالته

وأوضح المسؤول في وزارة الكهرباء ان العشرة ايام الماضية شهدت استهداف 31 خطا ناقلا للطاقة بالعبوات الناسفة او القصف الصاروخي .. مشيرا الى ان هذا يعد من العوارض الاخرى التي تواجه استمرار التيار الكهربائي ويمكن ان يؤثر اذا ما تم استهداف خط في كركوك الشمالية مثلا على الكهرباء في المنطقة الجنوبية.

ومن جهته ابلغ مصدر عراقي "ايلاف" ان وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش قد عرض استقالته على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب عدم القدرة على تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية مع تجاوز درجات الحرارة في البلاد الخمسين درجة مئوية فيما لم تتأكد استقالة الوزير رسميا بعد.

ارتفاع درجات الحرارة لنصف الغليان

واليوم أعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية عن توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الاربعاء في عموم مناطق العراق مشيرة الى انها ستتجاوز 50 درجة مئوية.

وقالت الهيئة في جدول نشرته على موقعها الرسمي ان "العاصمة بغداد و9 محافظات اخرى، من المتوقع ان تسجل يوم غد الأربعاء، معدلات حرارة مرتفعة جدا تصل لنصف درجة الغليان". واثر ذلك قرر محافظ الديوانية الجنوبية زهير علي الشعلان تعطيل الدوام يوم الخميس من كل أسبوع الى حين استقرار درجات الحرارة الى الحد الطبيعي.

وأشار الى أن "القرار تضمن تقليص ساعات الدوام الرسمي لبقية أيام الأسبوع حيث يبدأ الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار". كما قررت محافظة صلاح الدين الغربية تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى شهر آب اغسطس المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ومن جهتها قررت محافظة البصرة الجنوبية تعطيل الدوام الرسمي اسبوعا كاملا في دوائرها الحكومية نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.. فيما اعلن محافظ محافظة النجف الجنوبية لؤي الياسري عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس المقبل نظرا لارتفاع درجات الحرارة . وفي ديالى شمال شرق بغداد اعلن محافظها مثنى التميمي عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس المقبل نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

استراتيجية لحماية ابراج الطاقة من التخريب

وكان مجلس الامن الوزاري العراقي قد اكد خلال جلسته برئاسة الكاظمي امس انه يعد لاستراتيجية متكاملة بالتعاون بين القيادات الأمنية لحماية محطات وابراج نقل الطاقة الكهربائية من المخربين. وعن استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية وأبراج نقلها من قبل جماعات مسلحة قال المجلس أنه في الوقت الذي بدأ انتاج الطاقة الكهربائية بالارتفاع ووصل الى أكثر من 20 الف ميكاواط، وهو الأعلى في تأريخ الدولة العراقية، فضلاً عن الطاقة المستوردة، وأيضا افتتاح الحكومة للعديد من المشاريع المعطلة والمتلكئة بعد تذليل الصعاب والاشكالات التي تعيقها، من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، فإن هناك مجاميع تخريبية وإرهابية تسعى لإرباك الأوضاع باستهدافها المحطات والأبراج، ما تسبب بفقدان الطاقة المجهزة للمناطق في بغداد والفرات الأوسط، وفاقم من معاناة المواطنين.

وبين المجلس أن القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية، حيث تحتوي الشبكة الوطنية على 46 ألف برج، وإن كلفة إصلاح كل برج متضرر تصل الى 30 مليون دينار، كما أن هناك مستحقات متأخرة للمستثمرين بالمليارات، وللدول التي تُستورد منها الطاقة والغاز.

وأوضح المجلس أن هذه المستحقات لم يجر تضمينها في الموازنة، حيث تعرّضت بعض التخصيصات الى الحذف خلال المناقشة البرلمانية، في الوقت الذي عانت فيه الشبكة الكهربائية من أكثر من 35 هجوماً تخريبياً فقط في عام 2021، اضافة الى العديد من التعرضات والهجمات الاخرى وآخرها الاعتداء على محطة صلاح الدين الحرارية بالصواريخ يوم أمس.

ووجّه الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بعقد اجتماع طارئ خلال 24 ساعة، والخروج بإستراتيجية متكاملة، بالتعاون بين القيادات الأمنية للعمليات المشتركة ووزارة الكهرباء، من أجل تأمين انسيابية تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية، كما دعا الاجتماع المواطنين الى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية ثروة العراق وبناه التحتية من عبث المخربين، وسترد قواتنا المسلحة على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطن والمساس بالبنى التحتية.

وفي 23 من الشهر الحالي ادت عمليات تخريب لابراج الكهرباء وسط البلاد الى قطع الكهرباء عن محافظات عدة ما دفع السلطات العراقية الى الاعلان عن قرار باستخدام الطائرات المسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة من هذه العمليات.

يشار الى انه بعد انفاق العراق حوالي 80 مليار دولار منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي العراقيون شتاء بارداً وصيفاً لاهباً وسط اتهامات متبادلة بين الأحزاب السياسية بالفساد الذي يغلف عقود وزارة الكهرباء.