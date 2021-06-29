فيديو يوثق لحظة اغتيال القيادي بسرايا السلام 'نصير ابو درع' في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق لحظة اغتيال القيادي بسرايا السلام "نصير ابو درع المحمداوي" في منطقة البياع بغرب العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني، للسومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا في ساعة متأخرة من ليلة امس، نيران اسلحتهم باتجاه القيادي في سرايا السلام نصير ابو درع المحمداوي، ضمن منطقة حي الرسالة في البياع ما اسفر عن مقتله في الحال".



الفيديو ادناه: