محافظتان عراقيتان تعطلان الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

بغداد - ياسين صفوان - اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس المقبل 1/7/2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة .

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف الاشرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المحافظ اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس المقبل 1/7/2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة".

وفي السياق نفسه، قررت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها الحكومية نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

وقال المركز الاعلامي لديوان محافظة البصرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محافظ البصرة وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تقليص ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا ابتداءاً من الاسبوع المقبل".