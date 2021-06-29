مجلس المفوضين يحدّد مبلغ المكافآت المالية لموظفي الاقتراع

وقال عضو مجلس المفوضين فياض ياسين حسين في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، إنه "تم تحديد مبلغ المكافآت المالية لموظفي الاقتراع".

وأضاف أنه "تقرر تحديد مبلغ 150 ألف دينار مع كتاب شكر من رئاسة الوزراء لموظفي الاقتراع من موظفي الدولة، ومبلغ 250 ألف دينار للطلبة الخريجين".



يشار الى أن الحكومة العراقية حددت يوم الـ10 من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.