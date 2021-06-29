اختيار العراق رئيساً للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لعام 2021

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، اختيار العراق رئيساً للمُنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان للعام 2021

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان ورد للسومرية نيوز، "اختيار العراق رئيساً للمُنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان للعام 2021، ممثلاً بالسفير عبدالكريم هاشم مصطفى الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لشغل منصب رئيس المُنتدى، المُزمعُ عقده للفترة من 4-2021/10/5".