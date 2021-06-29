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قائد شرطة الديوانية يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق منتسب اعتدى على اعلامي

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بغداد - ياسين صفوان - وجه قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق منتسب اعتدى على إعلامي في المحافظة.

وقالت شرطة الديوانية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "عددا من صفحات التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يوثق تعرض أحد الإعلاميين في قضاء الشامية إلى الاعتداء من قبل أحد المنتسبين".

 

واضاف البيان، ان "قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي وجه بتشكيل مجلس تحقيقي على المنتسب من أجل الوقوف على أسباب الحادث من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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