انعقاد القمة العراقية - المصرية - الاردنية ببغداد

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ايلاف من لندن : فيما انطلقت في بغداد الاحد اعمال القمة الثلاثية فقد بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس المصري السيسي وملك الاردن عبد الله الثاني تعزيز علاقات بلدانهم الثلاثة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وتحقيق الإستقرار في المنطقة.

وستعكف القمة على بلورة مشروع "المشرق الجديد" باتفاقات وتفاهمات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وتعليمية وطاقوية واستثمارية فضلاً عن تفعيل جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الدول الثلاث سابقا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء.

بحث العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية

وعلى الصعيد نفسه فقد بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطوير علاقات بلديهما وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختف المجالات ذات الاهتمام المشترك فضلا عن مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالبلدين واوضاع المنطقة.

كما بحث الجانبان مراحل تنفيذ ماتم الاتفاقات ومذكرات التفاهم المعقودة بين البلدان الثلاثة مصر والعراق والاردن في اطار اعمال القمم الثلاثية العراقية المصرية الاردنية .

وايضا بحث الكاظمي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، في إطار المصالح المشتركة في المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية ومختلف مجالات التبادل الثنائي.

كما ناقش الجانبان ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتبني كل ما من شأنه تعزيز الإستقرار في المنطقة، على طريق التنمية المستدامة ومراعاة مصالح الشعوب الصديقة والشقيقة.

الحلبوسي والسيسي بحثا تنسيق المواقف ازاء القضايا الدولية

وعلى الصعيد نفسه فقد اكد رئيس مجلس النواب العراق محمد الحلبوسي خلال اجتماعه مع الرئيس السيسي إلى أن عقد القمة الثلاثية في بغداد خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز سبل التعاون المشترك، مشددا على دعم السلطة التشريعية في العراق للتعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني.

وتم خلال الاجتماع بحث المستجدات في المنطقة، وتأكيد أهمية تنسيق المواقف الثلاثية إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار.

وقد أكد الرئيس السيسي دعم بلاده للعراق وحفظ سيادته، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي الثلاثي، كما وجَّه الرئيس السيسي لرئيس مجلس النواب دعوةً لزيارة مصر العربية من أجل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعيتين في البلدين.

وفي وقت سابق اليوم قال الكاظمي ان بغداد العروبة ترحب بضيفيها الكريمين السيسي وعبد الله في لفتة تؤكد على عودة العراق الى حاضنته العربية.

وكتب الكاظمي في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" ان "بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، أخي الملك عبد الله الثاني وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد القمة العراقية - الأردنية - المصرية. مرحبا بكم في عراقكم، ومعاً نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا وفق منطق التعاون والتكامل، بين الجيران والأشقاء والأصدقاء".

وكان السيسي وعبد الله قد وصلا الى بغداد صباح اليوم للمشاركة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اعمال قمة بلدانهما الثلاثة التي ستبدأ اعمالها في العاصمة العراقية في وقت لاحق اليوم.