البنتاغون: قواتنا ردت على الهجوم الذي استهدفها في سوريا

وقال المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" للتحالف الدولي ضد "داعش"، العقيد واين ماروتو، في تغريدة نشرها مساء الاثنين: "القوات المسلحة للولايات المتحدة في سوريا، خلال تعرضها لقصف صاروخي، ودفاعا عن النفس، أطلقت نيرانا مدفعية مضادة على المواقع التي انطلقت منها الصواريخ".وسبق أن أكد ماروتو أن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لتقارير أولية، فيما لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام سورية رسمية ومعارضة بتعرض قاعدة أمريكية في منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا لهجوم بقذائف صاروخية.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي على الحدود بين العراق وسوريا.