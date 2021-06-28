انت الان تتابع خبر بايدن: إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي خلال فترة حكمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن إيران لن تحصل أبداً على السلاح النووي خلال فترة حكمه.

