انت الان تتابع خبر بايدن: إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي خلال فترة حكمي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن إيران لن تحصل أبداً على السلاح النووي خلال فترة حكمه.
وأوضح بايدن أن "التزام أمريكا تجاه إسرائيل صلب"، مضيفا أنه يتطلع لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي قريبا.
وجاءت تصريحات بايدن عقب محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض.
من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض، مؤكدا أن "الولايات المتحدة أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".
من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض، مؤكدا أن "الولايات المتحدة أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".