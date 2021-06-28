انت الان تتابع خبر بالفيديو: 6346 اصابة في العراق... اليكم الموقف الوبائي بالارقام! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 2021-06-28 | 22:24 229 مشاهدة كورونا ، العراق،في الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة ستة الاف وثلاثمئة وست واربعين اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد ، الف واربعمئة وتسع عشرة منها في بغداد الكرخ ، واربعمئة وسبع اصابات في الرصافة، واحدى وخمسون في مدينة الطب، و سبعمئة واحدى وستون في اقليم كردستان. واعلنت الوزارة تسجيل اربعة الف وستمئة وثمان وتسعين حالة شفاء، وثلاثين وفاة .