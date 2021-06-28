في هذا البلد.. احصل على لقاح كورونا وتقاضى 180 دولاراً

وتخفف اليونان قيود مكافحة الجائحة حاليا، لكن توجد مخاوف متزايدة من انتشار سلالة "دلتا" الأشد عدوى.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع وزاري: "مع أول جرعة من اللقاح سيحصلون على بطاقة مدفوعة مسبقا قيمتها 150يورو. إنها دين للشباب. هدية عرفانا لهم".



وتشير بيانات حكومية إلى أن نحو ثلث السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة حصلوا على الجرعات الكاملة للوقاية من الفيروس.

وقالت الحكومة إن نحو 940 ألف يوناني بين 18 و25 عاماً سيكونون مؤهلين للحصول على المكافآت المالية إذا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى نهاية العام.

وسجلت اليونان إجمالاً 421266 حالة إصابة بفيروس كورونا، و12682وفاة بمرض "كوفيد 19" الناجم عنه منذ بداية الجائحة.