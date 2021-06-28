ارتفاع عدد ضحايا 'المبنى المنهار' في فلوريدا

وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا في مؤتمر صحافي إنه تم العثور على ضحية أخرى في الحطام وأن 151 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث.

وأضافت: "السلطات تعمل مع العائلات لمحاولة إطلاعهم على أخبار المفقودين وسنواصل دعم جميع العائلات والأحباء الذين تأثروا بهذا الحادث نفسيا وجسديا واجتماعيا".



ووقع انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح الخميس، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.