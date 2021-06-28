الإعلام الحكومي تعلن المباشرة بتنفيذ مشروع 'تطوير قناة الجيش'

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء باشرت أمانة بغداد وبمساندة خمس جهات حكومية بتنفيذ مشروع قناة الجيش بما يضمن وصول المياه بانسيابية الى أبعد نقطة فيه"، مبينة أن "الهيأة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية تقوم بتأهيل وتبطين الاجزاء المتضررة للقناة، فيما يشرف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني على العمل ضمن قاطع العمل المكلفه بتنفيذه وزارة الموارد المائية".وتضمنت الأعمال الأولية للمشروع، وفق البيان، "تنفيذ أعمال الحفر، ورفع التربة غير الصالحة، ونقلها خارج موقع العمل، ومواصلة أعمال الدفن المرصوص بالأتربة النظيفة، وبنسبة حدل لا تقل عن (95% بروكتور قياسي)، وتنفيذ أعمال التبطين بالخرسانة المسلحة نوع "C25"، فضلا عن أعمال التكسية الحجرية، بالإضافة إلى رفع الأنقاض ونقلها خارج حدود الامانة.".

وأشارت إلى "مواصلة أعمال التعديل والتسوية لمقتربات القناة، باستخدام الآليات التخصصية التابعة للهيأة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل أحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية ووزارة النفط"، لافتاً إلى "مشاركة الجهد الفني والهندسي لكل من وزارات الموارد المائية، والنفط، والكهرباء، والزراعة، اضافة الى هيئة الحشد الشعبي، بجانب أمانة بغداد".



ومن المقرر إنجاز المشروع قريبا، وضمن المقطع المكلفة بأعماله وزارة الموارد المائية، وحسب ما مخطط له، اذ سيؤمن المشروع نقل المياه بانسيابية عالية ضمن مقطع القناة، ومن الممكن استثمار الموقع سياحيا مستقبلا، وجعله متنفسا للعوائل البغدادية، وفق البيان.