اعتقال 13 مطلوباً وضبط أسلحة بينها BKC في البصرة

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قيادة عمليات البصرة تواصل عملياتها الواسعة للبحث عن المطلوبين قضائيا ومثيري النزاعات العشائرية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت القوات الأمنية من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية أفواج الطوارئ شرطة محافظة البصرة وقوة مرتبة من مقر قيادة العمليات والوكالات الاستخبارية، من إلقاء القبض على ١٣ مطلوبا للقضاء أربعة منهم تجارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".وأشارت إلى "ضبط ٢٢ بندقية مختلفة ورشاشتين BKC وبندقيتين بالإضافة إلى كميات من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكميات من المواد المخدرة، وعلى محورين الأول من خلال اللواء ٣٦ الآلي والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية شملت مناطق أبو صخير ومركز قضاء الكرمة والهارثة والصينخ ويعتبر القاطع الشمالي لمحافظة البصرة".

اما المحور الثاني، وفق البيان، كان "من خلال لواء المغاوير قيادة عمليات البصرة وافواج الطوارئ وقوة مرتبة من مقر قيادة العمليات بالإضافة الى الوكالات الاستخبارية وشملت مناطق قضاء الزبير وأبو الخصيب وام الرصاص وكذاك السيبة الفاو ويعتبر القاطع الجنوبي الغربي لمحافظة البصرة".

