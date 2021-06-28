بالفيديو: بعد انقطاع دام 3 سنوات... أهالي الزعفرانية يحفرون الآبار للحصول على المياه

فمنذ ثلاث سنوات لم تصلهم المياه الصالحة للشرب، مما اضطرهم لحفر الابار التي تكلفهم اكثر من مليون دينار للبئر الواحد.

خلال تجوالنا برفقة عدد من المواطنين وجدنا اكثر من ست آبار يعتمد عليها الاهالي بشكل كامل للحصول على المياه، والتي لا تصلح هي الأخرى للاستخدام البشري.



أربعمئة عائلة تقطن بهذا الحي اصابتها خيبة امل بعد فشل المسؤولين بحل مشكلتهم حين طرقوا أبواب مكاتبهم مرات ومرات لكن دون جدوى. وما زاد غضبهم اكثر من السابق هو قدوم بعض المرشحين للانتخابات وتقديم وعود وعهود بحل مشاكلهم الخدمية ومنها توفير المياه. لكن هذه الوعد قالوا عنها بأنها لا تتعدى الدعاية الانتخابية.