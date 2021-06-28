الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بالتحرك بشأن الغاز الايراني

بغداد - ياسين صفوان - طالب رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بتكثيف التواصل مع الجانب الايراني لاطلاق انبوب الغاز الايراني باتجاه المحطات الجنوبية التي تعاني من انهيار الفولتية بشكل كبير.

وقال السهلاني في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "في حال معاودة الغاز الإيراني فإن إنتاج المحطات الجنوبية سوف يعود كما كان"، مبيناً أن "زيادة الإنتاج ستنعكس على زيادة في عدد ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء".

وأضاف السهلاني أن "إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني لا تزال منحسرة في محطات الوسط"، مؤكداً ان "المحافظات الجنوبية تعاني من زيادة بساعات القطع مما يفاقم معاناة المواطنين"، داعيا رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء لانصاف ذي قار وايلائها اهتماما اكبر ومنحها حصتها الكاملة من الطاقة الكهربائية وبالشكل الذي يتناسب مع خصوصية هذه المحافظ المنكوبة وما تعانيه من تردي كبير في شتى المجالات".