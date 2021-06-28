انت الان تتابع خبر بالفيديو: ثغرات في قانون الانتخابات قد تهدد أمن المرشحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مراقبون للشان السياسي دعوا الحكومة والجهات المعنية الى توفير حماية خاصة لمرشحي الانتخابات، سيما وان وجود هكذا ثغرات قد يربك المشهد السياسي خلال يوم الاقتراع.

وما بين تخوف من تهديدات قد تطال مرشحي الكتل السياسية المستقلة وامكانية توفير اجواء امنة لانجاح عملية الاقتراع، حمل مراقبون اللجان المختصة في البيت التشريعي مسؤولية وجود هكذا ثغرات في قانون الانتخابات.

