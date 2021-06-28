انت الان تتابع خبر بالفيديو: القمة الثلاثية في بغداد... ترجيحات بنتائج ايجابية تصب في مصلحة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وما ان حطت طائرتا الزعيمين العربيين حتى بدأت عدة اطراف تتحدث عن نتائج ايجابية يمكن ان تكون من بين نتائج هذه القمة، تصب في مصلحة العراق الذي خاض تجارب مريرة لم تقتصر انعكاساتها السلبية على العراق وحده، بل طالت دول المنطقة، وأدت إلى ارتدادات إقليمية ودولية لا تقل خطورة في تداعياتها وتعقيداتها عن تعقيد المشهد العراقي.ويشار الى ان الملفات التي ستعرض على طاولة نقاش القمة الثلاثية تشمل الملف السياسي والامني وموضوعات تتعلق بتأمين الحدود ومكافحة الارهاب، بالاضافة الى محور اساسي يتعلق بالجوانب الاقتصادية، والتعاون الاستراتيجي بين الاطراف الثلاثة، لتحقيق منافع اقتصادية تصب في مصلحة شعوب البلدان الثلاثة.

الجانب المصري يجد في هذه الزيارة انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين الاشقاء العرب. فيما يؤكد انها تاتي لتعزيز التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وهو موقف لا يختلف كثيرا عن نظيره الاردني الذي يجد في الامر خطوة مهمة للاستقرار الاقليمي ولتعزيز العلاقات بينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .

