تحالف الفتح يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن استهداف مقرات الحشد

بغداد - ياسين صفوان - أصدر تحالف الفتح، اليوم الاثنين، بيانا شديد اللهجة بشأن استهداف مقرات الحشد، فيما طالبت القائد العام بفتح تحقيقاً حول هذا الاستهداف.

وقال التحالف في البيان الذي ورد للسومرية نيوز، "بمزيد من الحزن والاسى نودع اليوم كوكبة جديدة من ابنائنا الغيارى في الحشد الشعبي المرابطين على الحدود (منطقة القائم ) دفاعاً عن المقدسات وذوداً عن كرامة وعزة وسيادة العراق نتيجة غارة غادرة نفذتها القوات الامريكية المحتلة وبهذه العملية الجبانة تثبت القوات الامريكية مرة اخرى عدوانيتها للشعب العراقي ولابنائه في الحشد الشعبي الغيارى وبدون اي وجهة حق وهو يدل على الغضب الامريكي من الاستعراض الناجح الذي اقامه الحشد الشعبي وبحضور القائد العام للقوات المسلحة في الايام الاخيرة".

واضاف البيان، ان "هذه الحادثة تثبت وبشكل جلي عبثية وجود القوات الامريكية وخطرها على امن واستقرار العراق وتريد ان يبقى العراق مضطرباً وساحة للصراعات ولذلك على الحكومة ان تلتزم بالمنهاج الحكومي الذي تم التصويت عليه في البرلمان كشرط من شروط منح الثقة للحكومة وان يتم اخراج القوات الاجنبية خصوصاً الامريكية فوراً وبدون مماطلة او تسويف فلقد مر على تشكيل الحكومة اكثر من سنة وهي ترواح في مكانها في هذا الموضوع وان استمرار جلسات الحوار دون نتيجة امر عبثي ونعتبره تسويفاً ومضيعة للوقت".

وبحسب البيان، طالب التحالف، "القائد العام ان يفتح تحقيقاً حول هذا الاستهداف الغادر لابناء الحشد وعلى وزارة الخارجية ادانة هذا العدوان".