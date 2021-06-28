انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا ضم رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة ديمومة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاجتماع بحث أهمية تشريع بعض القوانين والاتفاقيات التي وصلت إلى مرحلة التصويت، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، بالإضافة إلى ضرورة التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال الجلسات القادمة".
واشار الى أن "الاجتماع تشكيل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان".
واشار الى أن "الاجتماع تشكيل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان".
وتقرر، خلال الاجتماع، عقد جلسات متتالية الأسبوع الجاري في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.