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الدفاع المدني تعلن اخماد حريق داخل سوق بعقوبة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن اخماد حادث حريق اندلع داخل سوق بعقوبة في محافظة ديالى.
وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني اخمدت في وقت متأخر من ليلة الاحد حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية المخصصة لبيع المفروشات والسجاد في سوق بعقوبة التجارية بمحافظة ديالى".

وأضافت أن "تسعة فرق اطفاء طوقت النيران ومنعت امتداد السنتها الى المحال التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية"، مشيرة الى أن "سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائي في احد المحال التجارية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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