الدفاع المدني تعلن اخماد حريق داخل سوق بعقوبة

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني اخمدت في وقت متأخر من ليلة الاحد حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية المخصصة لبيع المفروشات والسجاد في سوق بعقوبة التجارية بمحافظة ديالى".

وأضافت أن "تسعة فرق اطفاء طوقت النيران ومنعت امتداد السنتها الى المحال التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية"، مشيرة الى أن "سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائي في احد المحال التجارية".