اعتباراً من أول تموز.. تركيا ترفع قيود فايروس كورونا

وقالت الوزارة إن جميع أماكن العمل ودور السينما ستستأنف نشاطها، كما أنه سيتم رفع الحظر المفروض على تناول الطعام داخل المطاعم ومرافق الإقامة شريطة الالتزام بقواعد النظافة والكمامة والتباعد.

وأعلنت الوزارة أيضا إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي على القادمين من بنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا.



وأشارت إلى خفض أيام العزل الصحي المفروض على القادمين من أفغانستان وباكستان إلى 10 أيام.