حصيلة جديدة لانهيار مبنى في الولايات المتحدة

وقالت عمدة دائرة مايامي، دانييلا ليفين كافا، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم خلال الليل العثور على جثامين 4 أشخاص، مضيفة أن "عدد القتلى ارتفع بالتالي إلى 9"، بينهم شخص توفي في المستشفى.

وأضافت ليفين كافا: "كل من توجد الحاجة إليه يحضر الموقع ويقوم بعمله، ونحن نواصل جهودنا للعثور على أشخاص قيد الحياة".



ووقع انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح الخميس، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.