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الريال يستبق قرعة الدوري الاسباني بطلب يخص الـ'برنابيو'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-27 | 19:16

الريال يستبق قرعة الدوري الاسباني بطلب يخص الـ

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن موعد قرعة الموسم الجديد للدوري الإسباني 2021/2022،فيما اشار الى تقديم نادي طلبا يخص ملعبه "سانتياجو برنابيو".
ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد لليجا، يوم الجمعة 13 آب المقبل، حيث تقام كل جولة على 3 أيام.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن القرعة ستقام يوم الأربعاء المقبل، وهو موعد مبكر عن المعتاد "منتصف تموز".


وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد طلب خوض أول 3 مباريات له خارج ملعب سانتياجو برنابيو، في ظل أعمال التجديدات والإصلاحات التي يشهدها الملعب، قبل افتتاحه يوم 11 أيلول.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم الجديد في إسبانيا يوم 23 أيار، وذلك بعد شهر واحد من إقامة نهائي كأس الملك في لا كارتوخا "إشبيلية" يوم السبت 23 نيسان.

وتقام مباريات كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية ، في الفترة من 12 وحتى 16 كانون الثاني المقبل، بمواجهة أمام ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدور نصف النهائي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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