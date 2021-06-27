الريال يستبق قرعة الدوري الاسباني بطلب يخص الـ'برنابيو'

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد لليجا، يوم الجمعة 13 آب المقبل، حيث تقام كل جولة على 3 أيام.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن القرعة ستقام يوم الأربعاء المقبل، وهو موعد مبكر عن المعتاد "منتصف تموز".



وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد طلب خوض أول 3 مباريات له خارج ملعب سانتياجو برنابيو، في ظل أعمال التجديدات والإصلاحات التي يشهدها الملعب، قبل افتتاحه يوم 11 أيلول.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم الجديد في إسبانيا يوم 23 أيار، وذلك بعد شهر واحد من إقامة نهائي كأس الملك في لا كارتوخا "إشبيلية" يوم السبت 23 نيسان.

وتقام مباريات كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 وحتى 16 كانون الثاني المقبل، بمواجهة برشلونة أمام ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدور نصف النهائي.

