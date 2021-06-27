الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاحات كورونا

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/كيماديا، في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "وصلت اليوم، شحنة جديدة من لقاح كوفيد19 من انتاج شركة فايزر".

وأشارت إلى أنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".