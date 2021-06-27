الحلبوسي لملك الأردن: ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة والربط الكهربائي

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى اليوم الأحد، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين".

وأشار الحلبوسي إلى "أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والجارين، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للعراق، مؤكدا دعم السلطة التشريعة للتعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري بما يخدم المصالح المشتركة".



وبحث اللقاء، وفق البيان، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار، وأهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كالمدن الصناعية المشتركة ومشاريع الطاقة والربط الكهربائي، كما ناقش اللقاء التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أكد الملك عبد الله، "دعم بلاده الكامل لحفظ أمن وسيادة العراق، والوقوف إلى جانبه لتحقيق الاستقرار، معبِّرا عن سعادته بزيارة بغداد".

