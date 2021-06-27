السامرائي حول قمة بغداد: الإرادة وخطة العمل تحقق التكامل والازدهار

وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "نبارك قمة بغداد الثلاثية ونأمل لها التوفيق في تحقيق أهدافها".

وأضاف، "الإرادة الصادقة مع خطة عمل تأخذ بالاعتبار ما تمتلكه كل دولة من إمكانيات اقتصادية وعلمية، مع توظيف الموقع والامتداد الجغرافي للدول الثلاث، يمكن عندئذ تحقيق التكامل ومن ثم الازدهار والتنمية".

