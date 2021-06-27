انت الان تتابع خبر السامرائي حول قمة بغداد: الإرادة وخطة العمل تحقق التكامل والازدهار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق عضو مجلس النواب، مثنى السامرائي، اليوم الأحد، على القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، المنعقد في بغداد.
وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "نبارك قمة بغداد الثلاثية ونأمل لها التوفيق في تحقيق أهدافها".
وأضاف، "الإرادة الصادقة مع خطة عمل تأخذ بالاعتبار ما تمتلكه كل دولة من إمكانيات اقتصادية وعلمية، مع توظيف الموقع والامتداد الجغرافي للدول الثلاث، يمكن عندئذ تحقيق التكامل ومن ثم الازدهار والتنمية".
وأضاف، "الإرادة الصادقة مع خطة عمل تأخذ بالاعتبار ما تمتلكه كل دولة من إمكانيات اقتصادية وعلمية، مع توظيف الموقع والامتداد الجغرافي للدول الثلاث، يمكن عندئذ تحقيق التكامل ومن ثم الازدهار والتنمية".