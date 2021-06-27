انت الان تتابع خبر ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بالقتل والارهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية متنوعة ابرزها القتل العمد والارهاب في المحافظة.