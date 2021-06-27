انت الان تتابع خبر ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بالقتل والارهاب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية متنوعة ابرزها القتل العمد والارهاب في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان"مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان القت القبض على 28 متهما وفق مواد قانونية متنوعة، أبرزها القتل العمد والارهاب والشروع بالقتل والتهديد والايذاء، بعمليات أمنية في مناطق عدة بالمحافظة".
واضافت انه "تمت إحالتهم الى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".
واضافت انه "تمت إحالتهم الى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".