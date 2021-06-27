الإعلام الحكومي تعلن دخول أكثر من 700 صهريج أوكسجين لمجابهة كورونا

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "هيئة المنافذ الحدودية، و تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وإيمانا منها بأن تأخذ دورها الإنساني والوطني، تواصل دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية".وأضافت، أن "الهيئة بملاكاتها كافة، استنفرت منذ بدء الجائحة، لتكون في خط الصدّ الأول وهي تستقبل الوافدين من دول العالم وكذلك ضمان انسيابية الحركة التجارية؛ لتوفير الغذاء والدواء ومحاربة ضعاف النفوس وتجار الأزمات لاحتكار السلع والبضائع، ووفرة المواد على مختلف الأصعدة والحفاظ على أسعار السوق المحلية".

وتابعت، أنه "من هذا المنطلق يمكن معرفة ما تم إنجازه في الجانب الصحي، حيث تم تسهيل دخول (702) صهريج من الأوكسجين الطبي السائل بواقع (14040 طنا) للفترة من ٢٠٢١/١/١٣ ولغاية ٢٠٢١/٦/٢٦، قادمة من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة بالتعاون مع الدوائر المختصة العاملة في المنفذ عبر منفذ سفوان الحدودي".

