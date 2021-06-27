المالكي يجدد الدعوة لتوفير جو انتخابي بعيد عن التأثيرات الخارجية

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير دولة الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان، لبحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم".واشار الى ان "العراق يواصل تعزيز دوره الاقليمي والعربي، ويستعد لاجراء انتخابات تمهد لتشكيل حكومة قوية قادرة على فرض هيبة الدولة وتلبية مطالب المواطن، مجددا الدعوة للحكومة بضرورة توفير الجو الانتخابي الذي يمكن الناخب من الادلاء بصوته بعيدا عن سطوة السلاح والتاثيرات الخارجية، رافضا دعوة بعض الاطراف الخارجية الى تاجيل الانتخابات بحجة عدم استقرار الوضع الامني".

بدوره، اكد السفير الكويتي "دعم بلاده للعراق وشعبه من اجل تحقيق التنمية والاستقرار ، مشيرا الى اهمية التواصل بين البلدين الشقيقين".

