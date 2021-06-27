برشلونة يضع شروطا للتخلي عن غريزمان

وأشارت التقارير بأن "إدارة برشلونة ترى بأن رحيل اللاعب سيعود بالنفع اقتصاديًا للنادي من حيث توفير الراتب وإدخالها".

كما ترى الإدارة الرياضية بأن "الفريق بالفعل لديه عناصر هجومية كافية ولكن في النهاية، مسألة رحيل اللاعب غير واضحة المعالم."



ولن يفرط برشلونة في غريزمان ما لم يتلق عرضًا مهمًا للغاية لأن اللاعب كبد خزائن النادي 120 مليون يورو نظير ضمه بالإضافة لسعادته بالفريق.