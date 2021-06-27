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برشلونة يضع شروطا للتخلي عن غريزمان

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-27 | 14:26

برشلونة يضع شروطا للتخلي عن غريزمان

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أكدت التقارير الصحافية، اليوم الاحد، بأن هناك ترحيب داخل نادي برشلونة الإسباني ببيع الفرنسي أنطوان غريزمان نجم الفريق ولكن بشروط محددة.
وأشارت التقارير بأن "إدارة برشلونة ترى بأن رحيل اللاعب سيعود بالنفع اقتصاديًا للنادي من حيث توفير الراتب وإدخالها".

كما ترى الإدارة بأن "الفريق بالفعل لديه عناصر هجومية كافية ولكن في النهاية، مسألة رحيل اللاعب غير واضحة المعالم."


ولن يفرط برشلونة في غريزمان ما لم يتلق عرضًا مهمًا للغاية لأن اللاعب كبد خزائن النادي 120 مليون يورو نظير ضمه بالإضافة لسعادته بالفريق.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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