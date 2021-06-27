انت الان تتابع خبر دولة خليجية تسجل ارتفاعا قياسيا في اصابات ووفيات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا في السلطنة.