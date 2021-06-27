انت الان تتابع خبر دولة خليجية تسجل ارتفاعا قياسيا في اصابات ووفيات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا في السلطنة.
وقالت وزارة الصحة إنها "سجلت 119 حالة وفاة و5517 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الأيام الثلاثة الماضية".
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورنا في سلطنة عمان منذ تفشي الوباء 262059 حالة، وتعافى حتى الآن 229998 شخصا.
وذكرت الوزارة أن "عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة ارتفع إلى 489 شخصا".
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورنا في سلطنة عمان منذ تفشي الوباء 262059 حالة، وتعافى حتى الآن 229998 شخصا.