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انت الان تتابع خبر الكاظمي يستقبل العاهل الاردني في القصر الحكومي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد استقبل الملك عبد الله الثاني في مطار بغداد الدولي، حيث من المقرر ان تعقد اعمال القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن.
ومن المقرر أن تناقش القمة تفعيل جميع الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمّان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث.
ومن المقرر أن تناقش القمة تفعيل جميع الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمّان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث.