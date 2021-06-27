الكاظمي يستقبل العاهل الاردني في القصر الحكومي

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد استقبل الملك عبد الله الثاني في مطار بغداد الدولي، حيث من المقرر ان تعقد اعمال القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن.

ومن المقرر أن تناقش القمة تفعيل جميع الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمّان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث.

