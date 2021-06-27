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رئيس الجمهورية: تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا

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بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، أن تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا أساسها مكافحة التطرف واحترام السيادة والشراكة الاقتصادية.
وقال صالح في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "استقبلنا الاخوة، فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيس وجلالة الملك الاردني عبد الله الثاني".

واضاف أن "علاقاتنا الراسخة في التاريخ مُنطلق لمستقبل واعد لشعوبنا وشبابنا؛ رسالة بليغة وسط تحديات إقليمية جسيمة".


واشار رئيس الجمهورية الى، ان "تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا أساسها مكافحة التطرف واحترام السيادة والشراكة الاقتصادية".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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