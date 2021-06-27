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انت الان تتابع خبر الكاظمي يستقبل الرئيس المصري في القصر الحكومي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.
ومن المقرر ان تنعقد القمة الثلاثية اليوم بين العراق ومصر والاردن.
وتعد زيارة السيسي الى بغداد الاولى لرئيس مصري منذ ثلاثة عقود.
وتأتي القمة لتفعيل جميع الاتفاقيات للدول الثلاث التي تمَّ توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمّان.
ويتوقع خبراء ومحللون أنْ يتصدَّر مشروع "المشرق الجديد" المشترك بين مصر والأردن والعراق القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث، فضلاً عن أنّه مرشح لضمِّ دولٍ عربية أخرى.