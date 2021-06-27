الكاظمي يستقبل الرئيس المصري في القصر الحكومي

وتعد زيارة السيسي الى بغداد الاولى لرئيس مصري منذ ثلاثة عقود.

ومن المقرر ان تنعقد القمة الثلاثية اليوم بين العراق ومصر والاردن.

وتأتي القمة لتفعيل جميع الاتفاقيات للدول الثلاث التي تمَّ توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمّان.

ويتوقع خبراء ومحللون أنْ يتصدَّر مشروع "المشرق الجديد" المشترك بين مصر والأردن والعراق القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث، فضلاً عن أنّه مرشح لضمِّ دولٍ عربية أخرى.