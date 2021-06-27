الكاظمي يغرد بشأن القمة الثلاثية: معا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا

بغداد - ياسين صفوان - رحب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بضيوف القمة الثلاثية الرئيس المصري وملك الاردن، اللذان يشاركان في القمة الثلاثية التي تقام في العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي، اليوم الاحد، في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، أخي الملك عبد الله الثاني وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد القمة العراقية - الأردنية – المصرية".



واضاف "مرحبا بكم في عراقكم، ومعاً نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا وفق منطق التعاون والتكامل، بين الجيران والأشقاء والأصدقاء".

