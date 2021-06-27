انت الان تتابع خبر بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن بطاقات الماستر كارد لمنتسبي الدفاع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية في محافظتي المثنى والديوانية.
وذكرت المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها".
ودعا المنتسبين الى "عدم مراجعة فروع المصرف وان اللجان المختصة مهمتها ايصال الماستر كارد الى المنتسبين".
ودعا المنتسبين الى "عدم مراجعة فروع المصرف وان اللجان المختصة مهمتها ايصال الماستر كارد الى المنتسبين".