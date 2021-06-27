بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن بطاقات الماستر كارد لمنتسبي الدفاع

وذكرت المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها".

ودعا المنتسبين الى "عدم مراجعة فروع المصرف وان اللجان المختصة مهمتها ايصال الماستر كارد الى المنتسبين".

