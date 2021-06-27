بينهم ارهابيان.. القبض على 5 متهمين وضبط عبوات ناسفة في صلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحملة اسفرت عن القاء القبض على (٥) متهمين، بينهم (٢) من المطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

واشارت المديرية الى "تمكن مفارز مديرية افواج الطوارئ بالاشتراك مع لواء مغاوير عمليات سامراء من العثور على وكر لعصابات داعش الارهابي".