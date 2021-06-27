اغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء اغلقت مداخل المنطقة بالكامل"،مشيرا الى "السماح فقط بدخول حاملي الهويات الخاصة (الباجات)".

ويأتي ذلك الاجراء بالتزامن مع قرب انطلاق القمة الثلاثية في العاصمة بغداد بين العراق والاردن ومصر.

