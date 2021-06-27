باباجان يهاجم الرئيس التركي وحكومته: الفوضى والظلم هما السبب الجذري لمشاكل تركيا

دعا رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تعليق عبارة “الحل الوحيد لإصلاح الاقتصاد في تركيا هو سيادة القانون” بأحرف كبيرة.

وأوضح باباجان أن الفوضى والظلم هما السبب الجذري لمشاكل تركيا، مضيفا أن الحكومة التركية بقيادة أردوغان، لا تفرض القانون وتضعف المؤسسات وتقوض الثقة بشكل عام.

وتابع زعيم حزب الديمقراطية والتقدم خلال مؤتمر لحزبه عقد في حي أوديميش بولاية أزمير غرب تركيا: “الحل الوحيد لأزمات تركيا وإصلاح الاقتصاد هو سيادة القانون. لتكتب هذه الكلمات بأحرف كبيرة على الحائط، وليقوم موظفو الحكومة بتكرارها صباح ومساء حتى يتعلموها”.

باباجان سخر من عدم قدرة أردوغان على تحقيق ما وعد به، قائلا: “أنا أسأل السيد الرئيس. لماذا لا يزال سعر فائدة البنك المركزي 19٪؟ لماذا لا تسقطها؟ إذا لم تنخفض الفائدة، فالسلطة الوحيدة أو المسؤول الوحيد عنها هو الرئيس نفسه”.

وأكد السياسي التركي أنه في الوقت الحالي، حكام البلاد منفصلون تمامًا عن واقع هذا البلد. تشير جميع تقارير البنك الدولي إلى وجود فقر مدقع في تركيا.