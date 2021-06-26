انت الان تتابع خبر الداخلية تعلن حصيلة المعتقلين بتهمة المخدرات خلال ستة أشهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن حصيلة المعتقلين بتهمة المخدرات خلال ستة أشهر، مؤكدة اعتقال أكثر من 11 ألفاً.