'تليغرام' يضيف ميزة جديدة

وتتيح الميزة إمكانية تثبيت فيديو لشخص ما في أعلى أو منتصف الشاشة، حتى أثناء انضمام مشاركين جدد إلى المكالمة، كما يمكن للمستخدمين مشاركة شاشتهم مع الأطراف الآخرين في حال رغبتهم في تقديم عرض تقديمي أو الإعلان عن أمر ما.وتقتصر مكالمات الفيديو الجماعية في "تليغرام" في الوقت الحالي على أول 30 شخصا ينضمون إلى المحادثة الصوتية، لكن هذا رقم يؤكد التطبيق الشهير أنه سيزداد "قريبا"، وذلك لأنه يوسع المحادثات الصوتية لدعم الأحداث المباشرة وغيرها من الميزات الجديدة، بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة.

ويمكن لمستخدمي "تليغرام" المشاركة في مكالمات فيديو جماعية عبر الهاتف الذكي، وكذلك على الحواسيب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.



بالنسبة للنسخة الخاصة بالكمبيوتر، فإن "تليغرام" يوفر مساحة شاشة إضافية من أجل منح المستخدمين رؤية أفضل لكل ما يحدث، كما أنه يمكن فتح لوحة جانبية في نسخة الحواسيب اللوحية لمشاهدة عرض الشاشة المنقسم، مع شبكة من المشاركين في الفيديو وقائمة بكل من في المكالمة.

وكان تطبيق "تليغرام" أعلن في شهر نيسان/ أبريل 2020 أنه سيضيف مكالمات الفيديو الجماعية في وقت لاحق من نفس العام، لكن بعد مرور عام تقريبا من إعلانها الأول حول هذا الموضوع، قال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي للشركة أنها ستطرح الميزة في وقت ما خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

يشار إلى أن مكالمات الفيديو الجماعية أصبح استخدامها أمرا ضروريا في الفترة الأخيرة، مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والتي انتشرت على العديد من التطبيقات، من أبرزها "زووم".

