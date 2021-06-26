وفاة عداء قطري بعمر 24 عاما

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية وفاة العداء القطري عبدالإله هارون، اليوم السبت، بعمر 24 عاما.

وكتبت اللجنة عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال محمد عيسى الفضالة أمين سر اتحاد القوى: ”توفي هارون بحادث سير في الدوحة، كان يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعافيه من الاصابة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو، شاء القدر أن تحصل الوفاة وتخسر الرياضة القطرية والعاب القوى على مستوى العالم بطلا كبيرا كانت تتوسم منه الرياضة القطرية المزيد من النجاحات والميداليات“.

ونال عبدالإله هارون برونزية سباق 400 متر في بطولة العالم 2017.