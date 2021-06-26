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الكاظمي: عملنا تحت راية العراق وحماية أرضه وشعبه واجب علينا

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت، أنه يعمل تحت راية العراق ،وأن حماية أرضه وشعبه واجب.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضاً الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبناءنا في الحشد الشعبي".

 

وأضاف: "نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا".

 

انطلقت فعاليات الحشد الشعبي، في ذكرى تأسيسه السابعة.

 

وذكر بيان لموقع الحشد الشعبي ورد للسومرية نيوز، أنه " برعاية وبحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي انطلقت فعاليات الحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات التحرير الكبرى".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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