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طقس العراق .. استمرار موجة الحر الشديدة وتسجيل 50 مْ في الجنوب

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد، فيما اكدت ان درجات الحرارة وصلت الى 50 درجة في احدى المحافظات.
وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس اليوم السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة في بغداد 47 درجة مئوية"، فيما سجلت محافظة البصرة اعلى درجة وهي 50 درجة مئوية".

وأضاف أن "الطقس ليومي الأحد والاثنين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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