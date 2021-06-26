انت الان تتابع خبر طقس العراق .. استمرار موجة الحر الشديدة وتسجيل 50 مْ في الجنوب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد، فيما اكدت ان درجات الحرارة وصلت الى 50 درجة في احدى المحافظات.
وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس اليوم السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة في بغداد 47 درجة مئوية"، فيما سجلت محافظة البصرة اعلى درجة وهي 50 درجة مئوية".
وأضاف أن "الطقس ليومي الأحد والاثنين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".
وأضاف أن "الطقس ليومي الأحد والاثنين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".