طقس العراق .. استمرار موجة الحر الشديدة وتسجيل 50 مْ في الجنوب

وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس اليوم السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة في بغداد 47 درجة مئوية"، فيما سجلت محافظة البصرة اعلى درجة وهي 50 درجة مئوية".

وأضاف أن "الطقس ليومي الأحد والاثنين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".

