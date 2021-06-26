انت الان تتابع خبر مسؤول يحدد اسباب شح المياه في مناطق بغداد ويكشف عن المعالجات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعاني مناطق عدة في بغداد خصوصا اطرافها باستمرار من "شح المياه"، حيث يستخدم الاهالي "الماطورات" بكثرة، اذ لا يخلو منزل من وجودها للتخلص من ضعف التجهيز او الانقطاع المستمر، وقد يلجأون في اغلب الاحيان الى شراء المياه المعبأة تخوفا من عدم جودة المياه المجهزة، الى جانب حفر الابار لتوفير احتياجاتهم اليومية للاستخدام المنزلي.وقال مدير ماء محافظة بغداد المهندس رعد خيري عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته الخليج 365، ان "هناك اسبابا عدة ادت الى حدوث شح واضح للمياه في مناطق الاطراف كافة، منها تذبذب التيار الكهربائي وتسببه بتوقف عدد من منظومات الضخ لاسيما في قضاء الزهور، فضلا عن انخفاض منسوب مياه نهر ديالى نتيجة قطع مصادر الماء الخام".

واشار الى "نصب مضخات كحل مؤقت لتجهيز الماء الى بعض المناطق، الى جانب ارسال 500 الى 600 حوضية مياه الى المناطق المتضررة من الانقطاع".



ونبه عبد الله على ان "المشكلة الاساسية التي تعاني منها مناطق الاطراف تكمن بتأخر انجاز مشاريع الماء المركزية المحالة من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة منذ العام 2012 بسبب عدم كفاءة الشركات التي تسلمت المشاريع".

وذكر ان "هناك اجتماعات عدة عقدتها المحافظة مع وزارة الاعمار طالبت خلالها بتحويل هذه المشاريع الى مديرية ماء بغداد في حال عجز الوزارة عن تنفيذها، حيث تعهدت المديرية بانجاز المحطة الخام لمشروع الحل في النهروان خلال 90 يوما من خلال شركة هندية، لكن الوزارة رفضت ذلك".

واضاف عبد الله ان "منطقة الحسينية تعاني ايضا من شح بالمياه نظرا لتغذيتها بنصف الطاقة المطلوبة، بسبب عدم اكتمال مشروع الزهور المركزي الذي تنفذه شركة ماليزية".

واكد ان "اغلب هذه المشاريع تجاوزت المدة القانونية والتعاقدية لها بدون تحقيق اي نسبة انجاز فيها".