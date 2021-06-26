انت الان تتابع خبر مدرب المنتخب الإسباني يكسر حصار كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-25 | 23:47
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حرص مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي، على رفع الضعوط عن كاهل لاعبيه في معسكر الفريق، قبيل مباراة ثمن نهائي أمم أوروبا، باصطحابهم لتناول الغداء في مطعم بوسط مدريد.
وهذه هي المرة الثالثة التي يصطحب فيها المدرب اللاعبين خارج المعسكر لتناول الطعام خارجه.
وكانت أول مرتين في مطعمين قريبين من المعسكر، ولكن الحافلة نقلت اللاعبين إلى وسط مدريد لتناول الطعام في مطعم، كان قد تم حجزه من أجلهم.
ولم يتصل اللاعبون بأي شخص في المطعم، الذي جاءت زيارته للتنفيس عن اللاعبين الممنوعين من رؤية أصدقائهم وأقاربهم بسبب جائحة كورونا.
ويعود الفريق إلى التدريبات السبت، وستكون الحصة التدريبية الأخيرة في إسبانيا قبل السفر الأحد إلى الدنمارك.
وكانت أول مرتين في مطعمين قريبين من المعسكر، ولكن الحافلة نقلت اللاعبين إلى وسط مدريد لتناول الطعام في مطعم، كان قد تم حجزه من أجلهم.
ولم يتصل اللاعبون بأي شخص في المطعم، الذي جاءت زيارته للتنفيس عن اللاعبين الممنوعين من رؤية أصدقائهم وأقاربهم بسبب جائحة كورونا.
ويواجه المنتخب الإسباني نظيره الكرواتي مساء الإثنين في كوبنهاجن في مباراة ثمن النهائي.
ويعود الفريق إلى التدريبات السبت، وستكون الحصة التدريبية الأخيرة في إسبانيا قبل السفر الأحد إلى الدنمارك.
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