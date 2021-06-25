ائتلاف الوطنية: المؤشرات الحالية لا تبشّر بانتخابات نزيهة

بغداد - ياسين صفوان - اكد ائتلاف الوطنية، اليوم الجمعة، ان جميع المؤشرات الحالية لا تُنبئ بانتخابات نزيهة تكون بدايةً لعهد سياسي جديد، يوحد الشعب ويقضي على المظاهر السلبية والتلاعب في مبادئ الديمقراطية، فيما ان مفوضية الانتخابات تغمض عيونها وتصم اذانها عن جميع الملاحظات والنصائح التي تقدم لاجل تصحيح المسار الديمقراطي في البلد.

وذكر الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ارسل مذكرتين الى مفوضية الانتخابات تضمنت عدداً من الملاحظات لضمان نزاهة الانتخابات دون ان يتلقى اي ردٍ بشأنها".

واضاف الائتلاف ان "وجود عدد كبير من النازحين والمهجرين بعيدا عن مناطق ومراكز انتخابهم فضلاً عن الغاء تصويت الخارج الذي سيحرم نحو ٧ مليون عراقي من التصويت لا يوفر العدالة المطلوبة وتكافؤ الفرص بين ابناء الوطن الواحد".

كما جدد الائتلاف تأكيده على ضرورة الاستعانة بشركة اخرى لفحص وتدقيق الاجهزة البايومترية وإصدار شهادة التقييم والكفاءة للاجهزة المستخدمة، بحسب البيان.

وبيّن الائتلاف، "جملة ملاحظات حول وسائل مرتبطة بالعد والفرز والقوانين والأنظمة والآليات المستخدمة، وضرورة اعلان النتائج في كل مركز انتخابي بعد غلق المركز ليلا، بالاضافة الى منح الصلاحيات المناسبة التي تمكن مدراء المكاتب من تقديم اداء افضل والسماح لهم بفتح مراكز الاقتراع أو نقلها أو شطرها بما يساعد الناخبين في الوصول للمراكز والمناطق".

وبحسب البيان، تساءل الائتلاف عن الية تكوين الدوائر وكيفية استحداثها خصوصاً مع تداول بعض المؤشرات عن اجراءات لم تكن بهدف نزاهة وسلامة العملية الانتخابية بل تنفيذاً لارادات ضيقة من قبل البعض، حتى اصبح المال السياسي مبذولاً بشكل مذهل ومدعوماً من ارادات خارجية تتلاعب بمصير العراق".